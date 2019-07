Velde med to perler da Haugesund tok seg enkelt videre i Europa

NTB Sport

Haugesund hadde lagt et godt grunnlag med 1-0-seier på bortebane etter scoring av kaptein Christian Grindheim. I returmøtet var det aldri fare på ferde selv om gjestene på et tidspunkt utlignet til 1-1.

– Det var bedre kvalitet på dette laget enn de to vi har møtt i tidligere kvalifiseringer. De hadde spillere som kunne løpe i 90 minutter, og det ble tøft for oss. Jeg er glad for at de ikke angrep oss mer. Forventningen var at de skulle kommer med mer direkte spill og tyngde, sa Haugesund-trener Jostein Grindhaug til radio102.no etter kampslutt.

Grindhaug var likevel ikke helt fornøyd.

– Selve kampen blir urytmisk og dårlig relasjonelt for vår del. Det er mye å gå på, avsluttet den sindige treneren.

Storseieren gjør at Haugesund er klare for andre kvalifiseringsrunde i europaligaen. Der er østerrikske Sturm Graz neste motstander. Det første oppgjøret spilles på Haugesund stadion kommende torsdag, mens returoppgjøret er uken etter.

Tente et lite håp

Før nordirenes utligning hadde lokale Kristoffer Velde gitt rogalendingene ledelsen etter å ha vendt bort oppasseren sin på 25 meter og banket ballen i mål. 19-åringen skulle vise seg å bli kveldens mann for vertene.

Idet Haugesund syntes å ha full kontroll på kampen ble Joe Gormley stusset gjennom på høyrekanten til nordirene. Han slo en strøken pasning på tvers av sekstenmeteren til Conor McMenamin, som hadde få problemer med å trille ballen forbi en sjanseløs Helge Sandvik i Haugesund-buret.

Utligningsmålet så ikke ut til å prege vertene, som fortsatte å ha full kontroll på kampen. Etter halvtimen headet først en upresset Ibrahima Kone ballen i tverrliggeren på et godt slått frispark.

I situasjonen som fulgte viste Martin Samuelsen angrepsmakkeren hvordan det skal gjøres. 22-åringen headet ballen i en fin bue over gjestenes keeper Richard Brush. Det var kveldens andre målgivende for venstreback Niklas Sandberg.

To perler fra Velde

Ibrahima Kone hadde plukket opp noen triks av Samuelsen. Like før pause var han på rett sted til rett tid på et hjørnespark og bredsidet headingen til Douglas Bergqvist i mål.

Få minutter etter pause økte Bruno Leite til 4-1 da han fikk gå opp helt alene i boksen og heade inn innlegget fra danske Mikkel Desler.

Festkvelden på Haugesund stadion ble avsluttet på samme måte som den startet. Kristoffer Velde dro seg inn fra venstrekanten og skrudde ballen opp i det høyre krysset bak Brush. Det var hans andre for kvelden i 5-1-seieren til hvittrøyene på eget gress.

