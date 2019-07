Brann fikk europaligadrømmen knust av Shamrock Rovers: – Veldig trist

NTB Sport

Med Bambas scoring elleve minutter etter pause var Brann i førersetet i kampen om avansement til neste runde i europaligakvalifiseringen.

Fram til kvarteret gjensto hadde bergenserne seieren i sin hule hånd, men så raknet det for mannskapet til Leif Arne Nilsen.

Jack Byrne sendte irene i føringen på bortemålsregelen da han utlignet til 1-1 og dermed 3-3 sammenlagt. Like før slutt var snuoperasjonen komplett. Gary O'Neill sikret ellevill jubel og banestorming da han sendte Brann ut av europaligakvalifiseringen

– Vi er så skuffa hele gjengen at jeg vet ikke om jeg har noen god forklaring. Vi leder 1-0 og har bra kontroll, og så glipper vi. Det er for dårlig. Rett og slett, sa Brann-trener Leif Arne Nilsen tydelig skuffet til Bergens Tidende etter kampen.

– Det er veldig trist, fortsatte Nilsen.

Resultatet gjør at irene avanserer og møter Apollon Limassol fra Kypros i andre kvalifiseringsrunde.

Tok ledelsen

Etter å ha uttalt seg i negativt om Branns spillestil i forkant av oppgjøret mot Molde, ble storsigneringen Daouda Bamba utelatt fra troppen av Lars Arne Nilsen. Mot Mjøndalen var han tilbake på benken, men det var først i andre omgang mot Shamrock Rovers at ivorianeren var tilbake på laget.

For etter 45 minutter med svært lite finspill valgte Nilsen å ofre kantspiller Gilbert Koomson for å få mer trykk sentralt med Bamba. Det ga ønsket effekt umiddelbart.

Elleve minutter ut i andre omgang sendte Håkon Opdal utspillet sitt i retning Veton Berisha. Midt på gjestenes banehalvdel stusset han ballen i bakrom til Bamba, som gjorde alt etter læreboka da han rundet keeper og satte ballen i det åpne målet.

Snudde kampen

Men den svært så viktige scoringen skulle vise seg å bli lite verdt til slutt. Kvarteret før slutt vartet vertene opp med fint angrepsspill da Ronan Finn fant stjernespilleren Jack Byrne inne i sekstenmeteren.

Midtbanespilleren hadde lurt seg mellom Ruben Kristiansen og Christian Eggen Rismark. Med en flott vending kunne han sette ballen utakbart forbi Håkon Opdal i Brann-buret.

Nilsen kastet på det offensive skytset i Azar Karadas og Ruben Yttergård Jenssen med seks minutter igjen på klokka. De klarte aldri å sette sitt preg på de siste minuttene.

Det gjorde derimot hjemmelagets innbytter Gary O'Neil som kontret inn 2-1-seier til Shamrock. Denne gangen sto Jack Byrne for den målgivende pasningen.

Jevnspilt førsteomgang

Med bergenserne i førersetet i første omgang trykket de på for en tidlig scoring. Den første store muligheten kom etter et kvarter da Fredrik Haugen trykket etter og kom til en god skuddmulighet like utenfor sekstenmeteren. Skuddet, fra en posisjon han har satt mang en scoring fra før, gikk et godt stykke ovenfor mål.

Shamrock Rovers spilte seg inn i kampen og gjorde de første 45 minuttene til en jevnspilt affære. Deres største sjanse oppsto i det 20. spilleminutt etter slurv fra Bismar Acosta. Rutinerte Ronan Finn snappet ballen og testet Håkon Opdal fra drøye 20 meter. Branns formsterke keeper var godt plassert og slo ballen til hjørnespark.

Få minutter seinere ropte hjemmelaget på straffespark da et skudd traff armen til Christian Eggen Rismark. Dommeren fra Færøyene gjorde ingen antydninger til å blåse da Branns midtstopper hadde armen helt inntil kroppen.

(©NTB)