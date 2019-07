Caleb Ewan vant da utstyret sviktet Kristoff

NTB Sport

Firemannsbruddet med Aimé De Gendt, Stéphane Rossetto, Anthony Perez og Lilian Calmejane gikk av gårde fra start og hadde på et tidspunkt over tre minutters luke til hovedfeltet. Selv om De Gendt prøve et siste rykk med en mil til mål, ble rømlingene hentet inn av spurtlagene i god tid.

I massespurten var det til slutt 25 år gamle Caleb Ewan som krysset målstreken først. Det var hans første etappeseier i Tour de France. Like bak fulgte Dylan Groenewegen og Elia Viviani.

Alexander Kristoff hadde få problemer med å følge med underveis i den tilnærmet flate etappen på 167 kilometer. Mot slutten fikk han problemer med utstyret, noe som gjorde at han endte på 9.-plass.

– Jeg mistet kjedet med 1,5 kilometer til mål. Da mister jeg 20 posisjoner, og i siste sving holdt vi på å velte. Det er humpete asfalt som har skylden. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det, sa en frustrert Kristoff til TV 2 etter at utstyret satte en stopper for mulighetene til hans fjerde seier i Tour de France.

Edvald Boasson Hagen fikk muligheten til å delta i spurten da lagkamerat og førstevalg Giacomo Nizzolo ble innblandet i et velt. 32-åringen satt perfekt i innspurten, men ble i likhet med Kristoff hindret i siste sving. Rudsbygdingen mistet all fart og endte som nummer 51 i mål.

Velt tre mil fra mål

Det gikk sakte for seg i hovedfeltet, som hele tiden hadde god kontroll på bruddet. Dramatisk ble det imidlertid drøye 30 kilometer fra mål da en rekke ryttere veltet og ble hindret. Det gikk verst utover nederlandske Niki Terpstra som ble liggende. Han ble den sjette rytteren som måtte stå av årets ritt. Før etappen måtte Rick Zabel trekke seg grunnet sykdom.

Hindret i veltet ble sammenlagtrytterne Nairo Quintana og Giulio Ciccone. Før etappen hadde begge to minutter opp til ledende Julian Alaphilippe. Ciccone, som hadde den gule trøyen i to etapper, klarte aldri å hente igjen feltet og er med det hektet av i sammendraget.

Beholdt ledertrøyen

Julian Alaphilippe unngikk uhell og beholdt den gule trøyen.

Spanjolen Anthony Perez tok seg av de innlagte poengene. Totalt tre klatrepoeng, og 20 poeng på den innlagte spurten. Elia Viviani vant spurten i hovedfeltet foran Peter Sagan. Det ga ham ti poeng.

Etappen gikk mellom Albi og Toulouse var den siste før rytterne tar fatt på Pyreneene.

Torsdag tar rytterne fatt på den første etappen i alpene når de skal forflytte seg 209,5 kilometer fra Toulouse til Bagnères-de-Bigorre.

(©NTB)