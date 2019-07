Ruud faller på tennisrankingen

NTB Sport

Siden sist ranking har 20-åringen tapt to singlekamper. Først for John Isner i første runde i Wimbledon-debuten, før han røk for Thiago Monteiro i kvartfinalen i en challengerturnering i Tyskland forrige uke.

Ruuds høyeste ranking var i begynnelsen av juni. Da var nordmannen på 59.-plass. Siden den gang har det gått sakte nedover for nordmannen.

Tirsdag spiller Ruud mot 27 år gamle Damir Dzumhur i første runde av ATP-turneringen i Båstad. De to har aldri møttes før. Bosnieren er ranket som nummer 95 i verden, men har tidligere vært så høyt som nummer 23.

Toppen forblir den samme på den ferske ATP-rankingen. Wimbledon-vinner Novak Djokovic troner øverst foran Rafael Nadal og Roger Federer.

