Novak Djokovic avgjorde Wimbledon-finalen etter historisk tiebreak mot Roger Federer

Djokovic vant det som trolig er en av tidenes beste tenniskamper med sifrene 7-6 (7-5), 1-6, 7-6 (7-4), 4-6, 13-12 (7-3).

– Dessverre måtte en av spillerne tape, og som Roger sa hadde begge sjansen. Det var rart å avgjøre finalen på tiebreak, men jeg må innrømme at jeg håpet på at det skulle bli det, sa Djokovic med et smil om munnen i et intervju med arrangøren.

Serberen tok sin 16 Grand Slam-tittel og knappet med det innpå Federer som topper med 20 titler i det gjeveste selskap. Med søndagens seier er Djokovic oppe på fem i Wimbledon. Det er like mange som svenske Björn Borg.

Han er også tittelforsvarer i US Open som avgjøres i september. Skulle han vinne årets utgave stikker han av med tre av fire Grand Slam i år og befester sin posisjon som verdens mest komplette tennisspiller.

– Jeg vil prøve å glemme kampen, spøkte Federer og ble møtt av et latterbrøl fra tribunen. Han, om noen, var fullt klar over at han nettopp hadde vært en del av en av tidenes beste tenniskamper.

– Det kunne bikket begge veier. Men Djokovic var god i en utrolig kamp, sa Federer til jubel fra tribunen.

Historisk

Kampen kunne knapt blitt avgjort på en mer dramatisk måte. Den varte i over fem timer og var tidenes lengste. I tillegg var det første gang en finale ble avgjort på tiebreak.

Tradisjonelt har det ikke vært tiebreak i avgjørende sett i Wimbledon. Reglene ble endret før årets turnering, og nå spilles det tiebreak dersom det står 12–12 i avgjørende sett.

Det første settet var jevnspilt og gikk helt til tiebreak. Der hadde Federer en ledelse på 5-4, men med fire strake poeng fra verdenseneren tok Djokovic det første settet 7-6.

Til tross for et mentalt tungt nederlag viste Federer styrke ved å fortsette storspillet i andre sett, og spilte til tider Djokovic av banen. Med tre servebrudd sørget han for knusende 6-1.

I det tredje settet ble det flere tunge dueller, uten at Djokovic klarte å bryte noen av servegamene til Federer. Dermed måtte nok et sett avgjøres i tiebreak. Det viste serberen seg sterkest med 7-4.

Bunnsolid serve

Federer servet bunnsolid i hele kampen, og ga ikke bort en breakball før i det fjerde settet. Der klarte han på mesterlig vis å vinne maraton-duellen på 35 ballvekslinger. Den desidert lengste duellen i kampen. Federer klarte å bryte Djokovic to ganger og sørge for 6-4 og et nytt håp om et historisk niende Wimbledon-trofé.

I det femte og avgjørende settet begynte Federer å merke kjøret, og på den femte brakeballen klarte Djokovic å passere med en knallhard forhånd. Men Federer var ikke ferdig. Han var nådeløs og brøt tilbake direkte.

Spillerne fulgte hverandre fram til 7-7, men da Djokovic brøt til 7–8 regnet de fleste med at tittelforsvareren skulle dra det i land. Men nok en gang nektet 37-åringen fra Sveits å gi seg.

Federer giret opp på sitt absolutt høyeste nivå, og i det 23 gamet kjempet han seg tilbake fra 0–40 til to breakballer. Djokovic trakk det lengste strået og sørget for et historisk tiebreak i siste sett.

Etter fem timer og to minutter slo Federer den siste ballen langt utenfor.

