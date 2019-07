Hovland et stykke bak, men kan avansere

NTB Sport

Han gikk tidlig ut på tredje runden fra sin 51.-plass, fire slag under par. Han var på par på alle hullene fram til det 13. hullet da han fikk dagens første birdie. Hovland fulgte også opp med en birdie på det 15.-hullet. Han avsluttet runden med birdie på det siste hullet og endte dermed tre slag under par.

Med det resultatet er nordmannen nummer 39 før avslutningsdagen. Det skiller seks slag opp til en plass blant de ti beste.

– Det var deilig. Selvfølgelig har jeg litt jobb å gjøre i morgen også, men avslutningen satte meg i hvert fall opp til en mulighet for å klatre i morgen og at jeg kan få en del viktige poeng, sa Hovland i et intervju med Eurosport.

Turneringen ledes av Cameron Tringale og Andrew Landry. Amerikanerne som deler førsteplassen, ligger 16 slag under par, det vil si ni slag bedre enn Hovland.

I de to foregående PGA-turneringene har Hovland hatt en forrykende avslutning og avansert i feltet. Det er svært jevnt i turneringen og muligheten for avansementer også denne gangen er absolutt til stede.

13.-plassene fra de to siste turneringene er foreløpig best.

Hovland imponerte både under Masters i april og i US Open tidligere i sommer som amatør. Nå kjemper han om å komme med på PGA-touren på fast basis neste sesong.

