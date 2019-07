Belgisk seier i Tour de France, Alaphilippe tok tilbake ledelsen

NTB Sport

De Gendt satt i brudd hele etappen og klarte å holde ledelsen inn til mål selv om han ble jaktet av duoen Julian Alaphilippe og Thibaut Pinot.

Den belgiske veteranen er kjent for å nesten alltid være i brudd, og lørdag fikk han definitivt lønn for strevet.

Det gjorde også Alaphilippe, som noen kilometer før mål stakk fra hovedfeltet. Med det angrepet tok han tilbake den gule ledertrøya fra italienske Giulio Ciccone, som tok trøya fra nettopp Alaphilippe torsdag.

Dermed får franskmannen sykle i ledertrøya på nasjonaldagen søndagen. Han er 23 sekunder foran Ciccone.

Fire mann i brudd

Det var ventet store brudd på lørdagens etappe. Det var blant annet håp om at Odd Christian Eiking eller Edvald Boasson Hagen skulle forsøke seg, men ingen nordmenn klarte å sette sitt preg på etappen.

Beste norske ble Vegard Stake Laengen som rulllet 105.-plass, 20 minutter bak vinneren. Boasson Hagen var over 24 minutter bak.

Tidlig på etappen var det «bare» en kvartett som stakk av. Der satt Alessandro De Marchi, Thomas De Gendt, Ben King og Niki Terpstra.

De Gendt klarte til slutt å stikke av sammen med De Marchi, før belgieren deretter gikk av gårde alene. Mot slutten ble han jaktet av Alaphilippe og Pinot. Franskmennene knappet inn sekunder, men belgiske De Gendt holdt unna.

Drama for Thomas

Lørdagens etappe kunne fått enda større betydning i sammendraget. Fjorårsvinner Geraint Thomas fikk seg nemlig et skikkelig skremmeskudd. Han gikk i bakken under to mil før mål, sykkelen ble ødelagt, og laget måtte slippe ned flere ryttere for å hjelpe ham opp.

– Jeg har det bra, men det er frustrerende. Det var et viktig øyeblikk i løpet, sa Thomas i et intervju vist på TV 2. Han trillet i mål på 10.-plassen.

Briten ligger for øyeblikket 1.12 minutter bak ledende Alaphilippe.

(©NTB)