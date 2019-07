Hovland gikk åpningsrunden to under par

NTB Sport

Det norske stjerneskuddet startet sin runde på 10. hull og greide umiddelbart en birdie. Det ble en ny birdie på 14. hull og en ny på 2. hull.

Han avsluttet dagen med en bogey på 9. hull og kvitterte dermed for en 69-runde.

Amerikanerne Adam Long og Russell Henley delte lenge førsteplassen etter å ha fullført runden på 64 slag, sju under par. Det holdt likevel ikke mot Roberto Diaz fra Mexico som kunne notere seg for sju birdies i tillegg til en eagle på det tiende hullet. Dermed endte han på 62, to slag bedre enn amerikanerne og hele sju slag foran Hovland.

Turneringen i Silvis i delstaten Illinois fortsetter fredag og avsluttes søndag.

(©NTB)