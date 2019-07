«Faxe» blir sjefspeider i Arsenal

NTB Sport

EM-helten fra 1992 skal i første omgang finne spillere til klubbens akademi, men sier til danske Ekstra Bladet at han på sikt håper å finne spillere som kan gå rett inn i Premier League.

– Det er en ny tendens der klubbene henter unge talenter tidlig slik at de kan forme dem selv, sier Jensen.

Han forteller at klubbene nå følger spillere fra de er i starten av tenårene for å vurdere om de er klar til å ta steget videre til en stor klubb.

Dansken var inntil nylig speider for Fremad Amager (dansk 2.div). Han har også holdt øye med det skandinaviske markedet for et agentfirma i USA.

– Det har vært enormt spennende. Nå fortsetter jeg i samme spor hvor jeg skal ha fokus på unge talenter.

54-åringen scoret det første målet i EM-finalen mot Tyskland (2-0) i 1992 og ble deretter kjøpt av Arsenal. Der spilte europamesteren 97 kamper for Arsenal og scoret ett mål før han ble solgt til Brøndby i 1996.

(©NTB)