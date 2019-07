Nordås perset med et minutt og ble nummer seks i U23-EM

NTB Sport

Han løp i mål til 28.59,04, var snaut 15 sekunder bak den franske vinneren Jimmy Gressier og ni sekunder fra bronsen.

– Jeg visste jeg var i form, men pers med ett minutt og sjetteplass var over alle forventninger. Jeg har toppet formen til dette, og det er et av sesongens mål. Nå er jeg fire sekunder bak neste års EM-krav, sa Nordås ifølge friidrettsforbundets Twitter-konto.

Marcus Thomsen er ellers finaleklar i kule og Sondre Guttormsen i stav etter første dag av EM i Gävle.

Thomsen sikret finaleplassen med 19,94 i sitt annet kvalifiseringsstøt. Det automatiske finalekravet var 18,80. Bare polske Konrad Bukowiecki (20,44) støtte lenger i kvalifiseringen. Thomsen har medaljeambisjoner i finalen fredag kveld.

– Alle oppvarmingskastene mine var utenfor sektor, og det samme skjedde i første støt. Jeg justerte meg litt i ringen, og da gikk det greit, sa han.

Sondre Guttormsen gikk over 5,20 i annet forsøk i kvalifiseringen i stav, og det viste seg å holde til en plass i lørdagens finale.

– Jeg er ikke så glad i kvalifiseringer. Alle forventer at du skal ta deg til en finale, men det skal gjøres. Nå gleder jeg med stort til finalen, sa han.

Gikk videre

Fredrik Øvereng tok seg til semifinale på 400 meter med 47,48, som var åttende beste tid. Semifinalen avvikles fredag.

Helene Rønningen imponerte da hun tok seg til semifinale på 100 meter med 11,87, som var femte beste tid i kvalifiseringen. I semifinalen løp hun på 11,93 og var sjanseløs på finaleplass.

– Med den forsesongen jeg har hatt var det en seier for meg å komme så langt, sa hun etter å ha fått 15. og nest dårligste tid i semifinalen.

Ewa Swoboda fra Polen var best både i kvalifisering (11,48) og semifinale (11,41). Ingvild Meinseth løp på 12,11 i kvalifiseringen og ble utslått med 20. beste tid.

I sjukamp er Amanda Marie Grefstad beste norske etter første dag med 3214 poeng (14,70 på 100 m hekk, 1,73 i høyde, 11,59 i kule, 25,89 på 200 m). Emilie Berge er nummer 21 med 3070 (14,50-1,61-12.01-26,52), mens Ida Eikeng brøt etter tre øvelser (13,93-1,61-13,13) på grunn av smerter i føttene.

Sophie Weissenberg fra Tyskland leder med 3675 poeng. Sjukampen avsluttes fredag med lengde, spyd og 800 meter.

Utslått

På 100 meter menn ble Mathias Hove Johansen utslått med 10,90 og 18. beste tid. Siste semifinaleplass på tid gikk på 10,83.

Magdeli Støten var også sju hundredeler fra avansement på 1900 meter hekk. Hun løp på 14,38 og endte på 26.-plass.

På 1500 meter ble Mats Hauge nummer åtte i sitt heat og nummer 19 totalt med 3.49,52. Han var nesten to sekunder fra finaleplass.

– Jeg hadde bestemt meg for å ligge ved lista, men det gikk litt for rolig på 2.-runden, og et fall skapte litt mer kluss, sa han.

