Halep første rumenske kvinne til Wimbledon-finale

27 år gamle Halep var seedet som nummer sju i turneringen og vant Roland-Garros-turneringen i 2018.

Totalt er Halep i sin sjuende Grand Slam-finale, men den eneste seieren kom i Paris sist sommer.

Halep var klart best gjennom hele semifinalen mot Svitolina, selv om den ukrainske jenta viste styrke ved enkelte anledninger. Blant annet hadde hun et rent brudd til 1-2 i første sett, men det hjalp lite siden Halep brøt to ganger tilbake.

I andre sett hang Svitolina med til 3-3. Deretter hevet Halep nivået igjen og vant sikkert.

– Det føles helt fantastisk. Det er den beste følelsen jeg har hatt i mitt liv. Det var ikke så enkelt som settsifrene tyder på. Jeg måtte kjempe for å holde meg fysisk og mentalt oppe hele veien.

I finalen venter enten Serena Williams fra USA eller useedede Barbora Strýcová fra Tsjekkia.

