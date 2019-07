England til etterlengtet VM-finale i cricket

NTB Sport

England har tapt alle sine tre tidligere VM-finaler, i 1979, 1987 og 1992. Uansett utfall av søndagens finale mot New Zealand på Lord's i London blir det en ny vinner av turneringen.

Australia hadde vært i VM-semifinale sju ganger tidligere og vunnet samtlige på vei mot sine fem VM-titler, men var sjanseløs på Edgbaston torsdag. Australia greide bare å score 223 poeng før alle mann var ute, og England hadde ingen problemer med å innkassere de nødvendige poengene.

Jason Roy scoret 85 poeng på 65 baller, deriblant tre sekspoengere på rad mot kaster Steve Smith, og England trengte bare 193 av 300 baller for å passere Australias poengtall. Bare to mann var ute da England kunne juble for finaleplassen.

Australia scoret bare 14 poeng før de tre første slagmennene var ute, og kaptein Aaron Finch måtte gå av banen uten å ha notert et eneste poeng.

– Det var nerver i garderoben før kampen, men vi leverte på banen. Det var en utrolig prestasjon, sa engelske Chris Woakes, som kastet ut tre australiere og ble kåret til banens beste. Han rakk aldri selv å slå.

New Zealand overrasket onsdag ved å slå grunnserievinner India i Manchester, og dermed møtes to lag uten tidligere VM-titler i finalen.

