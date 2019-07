USAs verdensmestere hedret med parade i New York

NTB Sport

Megan Rapinoe og de andre VM-heltene fikk selskap av borgermester Bill de Blasio da de ble kjørt opp «Canyon of Heroes» fra Battery Park nederst på Manhattan og opp Broadway, mens titusener av mennesker jublet og konfettien dalte.

Ved rådhuset fikk spillerne symbolske nøkler til byen.

Da president Carlos Cordeiro i USAs fotballforbund kom ut på podiet, ropte mengden slagord om likelønn. Lønnsgapet mellom landslagene for kvinner og menn har vært et hett tema den siste tiden, og kvinnelandslaget leverte sist vinter et søksmål mot forbundet med krav om samme betingelser som mennene.

Rapinoe valgte å takke Cordeiro da hun talte til mengden. Hun sa at hun la merke til at han måtte tåle en del kritikk fra folk langs ruten, men sa at hun har tillit til at han er på spillernes side.

– Jeg tror han er med oss. Jeg tror han er på rett side. Jeg tror han kommer til å gjøre det rette, sa Rapinoe, som også snakket om mangfoldet i landslagstroppen.

– Vi har rosa hår og lilla hår, vi har tatoveringer og dreadlocks, vi har hvite jenter og svarte jenter og alt innimellom. Vi har streite jenter og skeive jenter, sa hun.

Rapinoe ble den store profilen i VM. Hun scoret blant annet begge lagets mål i både åttedelsfinale og kvartfinale. Etter å ha mistet semifinalen med skade var hun kaptein i finalen og scoret det første målet på straffespark da Nederland ble slått 2-0. Etterpå fikk hun gullballen som VMs beste spiller, og hun vant også gullstøvelen som måldronning.

Hun har fått mye oppmerksomhet også for en ordkrig med president Donald Trump. Rapinoe gjorde det tidlig klart at hun ikke ville takke ja til en invitasjon til Det hvite hus dersom USA vant. Onsdag var det flere i mengden med plakater som oppfordret henne til selv å stille til valg.

– Det er en stor ære å lede dette laget ut på banen, og det er intet jeg heller vil gjøre, selv ikke delta i presidentvalgkampen, sa Rapinoe.

– Jeg beklager, men jeg er opptatt.

(©NTB)