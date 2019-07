Tidligere landslagssjef gir Rapinoe full støtte

NTB Sport

Det er forventet at de amerikanske VM-vinnerne i fotball avstår fra å besøke president Donald Trump i Det hvite hus etter triumfen i Frankrike.

Det er en avgjørelse lagets tidligere trener Pia Sundhage i så fall mener det står respekt av.

– Jeg synes det er viktig at noen våger å ta stilling til saker og ikke bare gjør som alle andre. Jeg vet ikke hva laget kommer til å gjøre, men mennesker som protesterer mot noe er modige. I dette tilfellet dreier det seg om likestilling og likelønn. Vi skal være glade når vinnere uttrykker, i mine øyne, gode meninger. Det handler ikke bare om idrett, men om at de benytter anledningen til å se bra saker også for neste generasjon, sier den svenske 59-åringen til TT.

Sundhage trente selv de amerikanske fotballdamene fra 2007 til 2012. Da var USAs rebell-yndling Megan Rapinoe ikke i nærheten av å være den stjernen hun i dag er. Rapinoe, som scoret det første finalemålet i 2-0-seieren mot Nederland sa underveis i mesterskapet at laget ikke skulle reise til Washington og Det hvite hus om det ble seier i Frankrike.

– Hun er en som ikke kun henger seg på de andre, men har egne meninger, sier Sundhage om Rapinoe til nyhetsbyrået.

– Du ekskluderer meg

Det er ikke bare prestasjonene på banen og det lilla håret som sikret Rapinoe oppmerksomhet under VM. Hun kritiserte høylytt den amerikanske presidenten, og natt til onsdag gjentok hun sin kritikk på CNN.

– Ditt budskap ekskluderer folk. Du ekskluderer meg, du ekskluderer folk som ligner på meg, du ekskluderer fargede, du ekskluderer amerikanere, sa Rapinoe som er åpenlyst homoseksuell.

Da svarte hun på spørsmål om hva hun ville ha sagt til Trump dersom de satte seg ned sammen.

Takket nei to ganger

Det er en tradisjon for amerikanske lag å hilse på presidenten ved seier. Heller ikke Golden State Warriors, som har vunnet NBA-sluttspillet tre av de siste fire årene, har besøkt Trump etter sine seirer. Også det amerikanske fotballaget Philadelphia Eagles, som vant Super Bowl i 2018, takket nei.

Selv har Pia Sundhage takket nei til å besøke Det hvite hus da hun var landslagssjef for USA. Ikke bare én gang, men to. Først etter OL-gullet i 2008 da George W. Bush inviterte laget, deretter i 2011 etter at hun førte det amerikanske landslaget til VM-sølv.

– Var det noen politisk baktanke som gjorde at du tok det valget?

– Man kan si det handlet om miljø. Og da valgte jeg Örebro i stedet for Washington, sier Sundhage.

I 2012 tok Sundhage over det svenske landslaget. I årets VM første hun de blågule jentene til VM-bronse. Nå spekuleres det om hun tar turen videre til Brasil for å ta over de brasilianske fotballdamene.

