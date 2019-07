Solskjær om Pogba: – Han er en topp kar, veldig profesjonell

NTB Sport

Solskjær måtte nesten skolerett stå og svare på de utallige spørsmålene om Paul Pogba som kom fra den britiske pressen etter at United nå har landet i Perth i Australia. Det har stormet rundt franskmannen den siste tiden.

– Etter det jeg vet, har vi ikke fått bud på noen av spillerne våre. Det er ingen grunn til å si noe annet om Paul (Pogba). De fleste av spillerne våre har lange kontrakter. Vi er Manchester United, og må ikke selge spillere, sa Solskjær.

– Det er en agenda mot Paul. Han er en topp kar, veldig profesjonell, det er aldri noe problemer med ham og han har et hjerte laget av gull.

I tillegg uttalte Solskjær at Pogba aldri hadde vært en bekymring for den norske treneren.

– Når han er på banen, jobber han hardt, er profesjonell og en stolt gutt. Jeg kan ikke snakke om Paul hele tiden og hva agenter sier. Vi har noen år igjen av kontrakten hans, og etter min mening har han vært fantastisk etter å ha kommet tilbake i trening.

Agent Mino Raiola sier at Pogba ikke har gjort noe galt i løpet av hans tid i klubben.

– Han har ikke gjort noe galt, han har vært respektfull og profesjonell på alle fronter. Klubben vet hvordan han føler, det er en skam at andre mennesker skal kritisere han uten den riktige informasjonen.

Uttalelsene kommer bare en drøye uke etter at Raiola meldte at Pogba ville forlate Old Trafford.

Lørdag spiller Manchester United mot Perth Glory i Australia som en del av Australia-turen til klubben. I slutten av juli spiller United mot Kristiansund på Ullevaal stadion.

