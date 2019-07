New Zealand sjokkerte India og tok seg til VM-finale

NTB Sport

Kampen på Old Trafford i Manchester ble avbrutt av regn tirsdag. Onsdag var været bedre, og New Zealand kunne fullføre sin omgang som ga beskjedne 239 poeng. Alt virket duket for Indias giftige slagmenn, men det gikk galt helt fra start for de indiske stjernene.

Rohit Sharma, Virat Kohli og KL Rahul ble kastet ut etter å ha scoret ett fattig poeng hver. Ifølge BBC er det første gang i crickethistorien at et lags tre første slagmenn scorer bare ett poeng hver i en landskamp.

Sharma er VMs toppscorer med 648 poeng på ni kamper og briljerte da han førte India til seier i grunnspillet. Etter de 60 første ballene hadde India scoret bare 24 poeng, og fire mann var ute. Det er dårligste poengscore på det tidspunkt for noe lag i hele VM-turneringen.

– Vi visste at vi hadde en sjanse om vi greide å legge press på dem. De har slagmenn av verdensklasse, og vi måtte kaste dem ut for å vinne. Nå gleder vi oss til finalen, sa Matt Henry, som kastet ut tre mann for tap av bare 37 poeng.

MS Dhoni og Ravindra Jadeja, slagmann nummer sju og åtte, tente et lite håp ved å score henholdsvis 50 og 77 poeng, men da siste indiske spiller var ute sto det bare 221 på tavla, og New Zealand kunne juble for seier med 18 poengs margin.

– Det er tøft å takle. Vi spilte 45 minutter dårlig cricket, og så er vi ute. Men New Zealand var best da det gjaldt og fortjente seieren, sa Indias lagkaptein Kohli.

New Zealand ble bare nummer fire i grunnspillet etter å ha tapt sine tre siste kamper, men kan nå se fram til VM-finale på Lord's i London søndag. Den spilles mot enten vertslandet England eller tittelforsvarer Australia. De møtes i semifinale i Birmingham torsdag.

