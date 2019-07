Ishockeyforbundet og Norsk Topphockey endelig enige

NTB Sport

De to partene kom til enighet tirsdag om avtalen som gjelder ut kommende sesong 2019/20.

Partene har også blitt enige om at man gjennom høsten skal jobbe fram ny strategi for den norske toppserien (Get-ligaen), herunder en ny og langsiktig samarbeidsavtale.

– Klubbene i Get-ligaen og Norsk Topphockey AS står overfor en svært spennende vekstperiode, blant annet med klubber fra geografisk nye lokasjoner, nye digitale tjenester og flere toppmoderne arenaer under bygging sier styreleder i Norsk Topphockey Dagfinn Reinertsen i en felles pressemelding.

Han understreker at det er viktig med et godt samarbeid Norges Ishockeyforbund, og at denne avtalen er første steg på veien mot en spennende framtid for norsk ishockey.

–NIHF er veldig godt fornøyd med at vi nå er kommet til enighet om samarbeidsavtale som er god for både Norsk Topphockey og oss, sier generalsekretær i Ishockeyforbundet Ottar Eide.

Den norske eliteserien starter 12. september hvor Nord-Norge er med for første gang. Narvik tar imot Storhamar i sin første eliteseriekamp.

(©NTB)