Edu tilbake i Arsenal som teknisk direktør

– Edu skal koordinere arbeidet til førstelagets trenerstab, akademiet, speiderne og spillerrekruttering for å sørge for at spillerstallen på effektivt vis bygges opp og styrkes, heter det i en uttalelse på klubbens nettsted.

Klubbens fotballdirektør Raul Sanllehi sier seg fornøyd med ansettelsen.

– Vi er veldig glade for at Edu slutter seg til laget. Han har stor erfaring og fotballkunnskap, og han er en ekte Arsenal-mann. Han forstår klubben og hva vi betyr for våre millioner av tilhengere verden rundt, sier han.

– Han er den siste brikken i puslespillet for infrastrukturen som skal føre oss videre. Han kommer til å jobbe tett med Unai Emery og resten av trenerstaben og vil spille en viktig rolle i å sørge for at vi har og følger en solid filosofi i alle våre fotballaktiviteter.

Edu ble hentet til Arsenal i 2001 og var del av «invincibles»-laget som i 2003-04 vant Premier League uten å tape en eneste kamp. Han var Arsenal-spiller i fem sesonger.

– Arsenal har alltid hatt en spesiell plass i hjertet mitt, og jeg gleder meg over å vende tilbake til klubben i denne rollen. Jeg ser fram til å utgjøre en forskjell, sier Edu selv.

Etter spillerkarrieren var han fotballdirektør i klubblaget Corinthians hjemme i Brasil før han i 2016 ble ansatt i fotballforbundet. Han forlater den jobben etter å ha hjulpet Brasil til landets første Copa America-triumf på 12 år.

