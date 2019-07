Brasils landslagstrener mener Messi må vise mer respekt

NTB Sport

Brasil, som slo Argentina ut i semifinalen, endte opp med turneringsseier etter å ha slått Peru 3-1 i søndagens finale i Copa America.

Argentina vant bronsefinalen 2-1 mot Chile, men Messi mener det var gitt på forhånd at Brasil skulle gå av med turneringsseieren.

– Det er ingen tvil om at det hele er satt opp for Brasil. Jeg gidder ikke å være en del av denne korrupsjonen, sa Messi ifølge fotballmagasinet Goal.com.

Uttalelsene til den argentinske superstjernen får den brasilianske landslagstreneren til å tenne på alle pluggene.

– Han må vise mer respekt. Han må forstå når han har tapt, og han må akseptere det, sa Tite etter deres finaleseier.

Boikott

Messi boikottet medaljeseremonien etter at Argentina slo Chile i bronsefinalen lørdag i protest mot dommerne og det han mener er korrupsjon i turneringen.

Den argentinske superstjernen ble utvist etter å ha vært i tottene på chilenske Gary Medel i kampen Argentina vant 2-1. De fleste var enige om at det var en meget streng avgjørelse.

– Jeg gikk ikke til podiet fordi vi ikke bør være del av korrupsjonen og respektløsheten, sa han og antydet at utfallet av turneringen er bestemt på forhånd.

– Vi ble ikke vist respekt i denne turneringen. Vi fortjente mer, men de lot oss ikke komme til finale. Korrupsjonen og dommerne lar ikke folk nyte fotballen. I stedet ødelegger de den, sa Messi.

Tite sier også han mener Messi ikke fortjente rødt kort mot Chile, og at et gult kort hadde vært mer enn nok. Men han er samtidig klar på at Messi burde være mer forsiktig i sitt valg av ord når han kommer med kritikk.

