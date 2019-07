Superspurt ga italiensk triumf på Jarlsberg

NTB Sport

Vitruvio passerte dermed ti millioner kroner innkjørt i sin korte karriere. Med finske Jorma Kontio som kusk avgjorde 5-åringen med en fantastisk spurt. Han lå sist ut på oppløpet, men passerte alle konkurrentene i god tid før målstreken.

Dermed ble det italiensk jubel for trener Alessandro Gocciadoro, som var utelukket fra å kjøre på Jarlsberg søndag.

Magnus Teien Gundersen var irritert etter løpet. Sammen med Gretzky B.R. ble han kraftig sjenert på oppløpet av Wilhelm Paal bak Ringostarr Treb, som ble disket fra fjerdeplass. Paal fikk en bot på 15.000 kroner.

– Det er stort å få disse utenlandske kuskene til Norge, men det er mye grisekjøring. Det er et under at jeg ikke ligger igjen i banen, sa Gundersen til Rikstoto Direkte etterpå.

22-åringen passerte for øvrig 30 millioner innkjørt i karrieren søndag. Gundersen vant sitt første løp i desember 2012. I løpet av sommertravet på Jarlsberg denne helgen vant han hele seks løp. Høydepunktet var triumfen med Hillary B.R. i hoppeavdelingen av Jarlsberg Grand Prix lørdag.

(©NTB)