Magnus Carlsen sikret turneringsseier i Kroatia

NTB Sport

Carlsen ledet turneringen med et halvt poeng på amerikanske Wesley So før søndagens partier. Med seieren over Vachier-Lagrave fjernet nordmannen uansett all tvil.

Han vinner 90.000 dollar, tilsvarende cirka 775.000 kroner. Carlsen gikk gjennom hee turneringen uten å tape og endte med åtte av elleve mulige poeng. Verdensmesteren har nå spilt 79 strake langsjakkpartier uten nederlag.

– Jeg hadde en tøff periode i den første halvdelen, men det ser ut til å være trenden i alle turneringene, sa Carlsen i et intervju med arrangøren.

Hva kan jeg si? Det er gøy å spille, sa nordmannen da han ble konfrontert med sin egen storform.

Carlsen åpnet storturneringen med seier over Anish Giri. Så fulgte fire remis på rad. Etter fem partier var Carlsen på etterskudd til leder Jan Nepomnjasjtsjij. Etter seire mot Hikaru Nakamura, Nepomnjasjtsjij og Ding Liren hadde nordmannen plutselig overtaket i turneringen.

Med remis både fredag og lørdag, mot henholdsvis Levon Aronian og So, sørget verdensmesteren for å beholde overtaket.

Seieren i Kroatia var Carlsens andre av to mulige så langt i årets Grand Chess Tour. Tidligere i sesongen vant 28-åringen i Elfenbenskysten. Det skal totalt spilles åtte turneringer. Den neste er i Paris i slutten av juli. Da spilles det lyn- og hurtigsjakk.

(©NTB)