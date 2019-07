Neville vil slå tilbake etter tap i «nonsensekamp»

NTB Sport

– Vi kom til denne turneringen for å vinne den, ikke for å bli nummer tre eller fire. Det er vanskelig å motivere seg til en slik kamp, en nonsensekamp, sa han i et intervju vist på NRK.

Likevel mener han at spillerne leverte en imponerende innsats også i lørdagens bronsekamp mot Sverige.

– Begge lagene var på knærne i dag, men vi ga det vi hadde. Vi nådde ikke helt opp, men vi skal sørge for at vi er bedre neste gang, sa Neville.

Han skrøt av spillernes lagånd og samhold.

– De leverte alt jeg krevde av dem, men vi har fortsatt 15-20 prosent igjen å hente. Mange mestere har måttet lide før de får det de fortjener. I dag lider de, men jeg er utrolig stolt av dem. Om to uker skal vi begynne å analysere og evaluere, og så skal vi tilbake på hesten.

England tapte 1-2 i semifinalen mot USA tirsdag og med samme sifre i bronsekampen mot Sverige lørdag. Det engelske kvinnelandslaget har tapt semifinalen i sine tre siste sluttspill (VM 2015, EM 2017, VM 2019), og Nevilles mål er å føre laget til finale.

Neste sjanse blir i EM på hjemmebane om to år.

England ble nummer fire også i mennenes VM i fjor.

