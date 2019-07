Martinsen klar for NHL-klubben Anaheim Ducks

NTB Sport

Det bekrefter California-klubben på sine hjemmesider.

– Det er en veldig god mulighet for meg. Anaheim Ducks er samme type klubb som jeg har vært i før. Målet blir selvsagt å spille om en ny kontrakt, så får vi se hvordan det går, sier Martinsen ifølge TV 2.

Martinsen fikk i mai beskjed om at Chicago Blackhawks ikke ønsket å forlenge kontrakten med nordmannen etter at han hadde vært på en toveisavtale med klubben, som betyr at han både kan spille for Blackhawks i NHL og farmerlaget Rockford Ichehogs i AHL.

Den samme avtalen får Martinsen nå med Ducks. Nordmannen blir å se både for Ducks i NHL og San Diego Gulls i AHL. Martinsen får ifølge flere amerikanske medier én million dollar for det kommende året. Det tilsvarer 8,6 millioner norske kroner.

Anaheim Ducks klarte ikke å ta seg til sluttspill sist sesong og ble nummer 13 i Western Conference. Klubben vant Stanley Cup i 2006/07-sesongen.

Martinsen har spilt 152 NHL-kamper for Colorado Avalanche, Montreal Canadiens og Blackhawks.

