Hovland slo tilbake etter vrien start lørdag

Etter en bogeyfri runde på 66 slag (fem under par) fredag var Hovland oppe på delt 23.-plass. Det startet bra lørdag med birdie på 1. hull, men litt senere spilte han seg inn i problemer. Det ble bogey på 3. hull, dobbeltbogey på 5. hull og ny bogey på 6. hull. Dermed var han tre over par for dagen.

Han slo tilbake med birdie på 7. hull og leverte deretter nye birdier på 12., 15., 17. og 18. hull. Dermed var han tilbake på rett side og avsluttet dagen to under par. Totalt etter tre dager er den ferske proffen ni slag under par.

Dermed er han seks slag bak Matthew Wolff og Colln Morikawa, som er i delt ledelse. Nordmannen er på delt 28.-plass, men det er før alle spillerne har avsluttet sin lørdagsrunde.

Turneringen i Blaine, Minnesota avsluttes søndag.

