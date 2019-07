VM-stjerne vraket Manchester United for å bli i Vålerenga

NTB Sport

Nederlenderen er kaptein for Oslo-klubben og forlenget nylig med blåtrøyene ut 2021-sesongen. Det til tross for at hun kunne prøve fotballykken i England.

– Før jeg skulle til VM, bestemte jeg meg. Da hadde jeg en mulighet til å gå til Manchester United, men jeg følte meg ikke hundre prosent sikker, for jeg har også en familie å tenke på, sier Spitse til NRK.

29-åringen venter nemlig sitt andre barn med sin kone. En overgang ville medført at det fort hadde blitt en del tid alene for nederlenderen, som spiller VM-finale mot USA søndag.

Selv om Spitse nylig forlenget med Vålerenga, avfeier hun ikke muligheten for et klubbskifte. Vålerenga-trener Monica Knudsen tror det må en toppklubb til for å lokke nederlenderen ut av Oslo.

– Om hun skal gå til en klubb i Europa, så må det kanskje være noen som konkurrerer helt på øverste nivå. Også har det selvfølgelig mye å gjøre med hennes familiesituasjon, som hun prioriterer høyt, sier Knudsen.

Manchester United spiller i kvinnenes superliga kommende sesong. Rødtrøyenes kvinnelag ble startet opp i forkant av forrige sesong etter 13 års fravær. 30. juli møter de Spitse og Vålerenga til treningskamp i Oslo.

(©NTB)