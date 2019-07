Stabæk-spiller klar for dansk storklubb: – Føler meg veldig fornøyd med klubbvalget

NTB Sport

Det bekrefter klubbene på sine hjemmesider, samt spilleren selv overfor NTB.

– Jeg føler meg veldig fornøyd med klubbvalget. Brøndby har en tydelig og klar plan rundt meg, og det gjorde meg tryggere da jeg måtte velge hvor jeg skulle ta mitt neste steg. Det er deilig å ha signert, og jeg gleder meg til å starte med første trening og første kamp, sier Børkeeiet til NTB.

– Og så er det egentlig bare å kjøre på for min del. Det blir selvfølgelig litt trist å flytte hjemmefra og fra familie og venner, men jeg føler meg klar for nye utfordringer nå, fortsetter 20-åringen, som legger til at han kun skal en liten svipptur innom Bekkestua før han flytter på mandag.

Prislappen skal ligge på 1,5 millioner euro, eller rundt 14,5 millioner norske kroner. Børkeeiet gjennomførte den medisinske testen fredag.

20-åringen, som var del av den norske troppen under U20-VM i Polen tidligere i sommer, har vært satt i forbindelse med en rekke utenlandske klubber.

Brøndby endte på fjerdeplass i den danske superligaen forrige sesong.

