Remis for Carlsen etter imponerende spill, klar for «finale»

Lørdag venter en dyst mot sammenlagttoer Wesley So, som er halvpoenget bak ham i turneringen.

– Det er klart at turneringsseieren står mellom oss to. Jeg er rede for en fight, sa Carlsen til arrangøren etter fredagens parti.

Han overrasket i åpningen og skaffet seg en lovende posisjon, men fant aldri måten å omsette den i seier.

– Det var definitivt et interessant parti. Jeg hadde et ambisiøst konsept i åpningen, og det var ikke så dumt. Jeg fikk til alt jeg ønsket, men så fant jeg aldri noe «killer blow». Det var frustrerende, men jeg vet ikke om muligheten noen gang var der, sa Carlsen.

So måtte også nøye seg med remis fredag, og dermed er Carlsen fortsatt halvpoenget foran med to partier igjen å spille. Lørdagens dyst mot amerikaneren kan avgjøre hele turneringen, og med seier vil Carlsen iallfall stå igjen som vinner i Zagreb.

I siste runde søndag spiller den norske verdensmesteren mot Maxime Vachier-Lagrave.

Carlsen er nå ubeseiret i 77 langsjakkpartier på rad.

