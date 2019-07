Finnmarkingen og finnen sikret Tromsø-seier

NTB Sport

Tromsø hadde foran kampen ett poengs forsprang på Sarpsborg 08, og det var hjemmelaget som skapte mest i åpningsminuttene på Alfheim. Et kvarter ut i kampen var Morten Gamst Pedersen bare centimeter unna en 1-0-scoring da han satte ballen på innsiden av stolpen og ut på et frispark like utenfor sekstenmeteren.

Noen minutter senere var Tromsø på farten igjen, og denne gangen sto ingen stolpe i veien. Gamst Pedersen fant Daniel Berntsen på venstresiden, og bodøværingen slo et perfekt innlegg til Magnus Andersen som kunne sette inn sitt annet eliteseriemål for sesongen.

Lekent Valakari-mål

Hjemmelaget hadde før pause flere gode sjanser til å øke ledelsen. Like før pause fikk Robert Taylor to muligheter, men finnen sløste bort begge. Først blåste han ballen langt over mål etter at Andersen hadde stormet i angrep og sluppet ballen på et perfekt tidspunkt. Deretter var det Sarpsborgs russiske keeper som vartet opp med en flott redning etter at Nicolai Næss slapp Taylor altfor enkelt til.

Etter pause var det imidlertid en annen finne som traff bedre. Lasse Nilsen vippet ballen flott i bakrom til Onni Valakari, og alene med keeper Aleksandr Vasjutin gjorde trenerens sønn ingen feil. Lekent chippet han ballen over Sarpsborg 08-keeperen.

Sarpsborg 08 hadde lite å by på

Sarpsborg 08 fikk et mål annullert etter pause, og mot slutten av kampen var Ole Jørgen Halvorsen farlig frempå, men Jacob Karlstrøm i Tromsø-buret leverte en matchvinner-redning. Sett bort ifra det, hadde Østfold-laget lite å komme med.

Tromsø var heller nærmere 3-0 enn Sarpsborg var redusering, og innbytter Jostein Gundersen yppet seg på overtid. Selv om Sarpsborg 08 fikk annullert nok et mål, fire minutter på overtid, var det fortjent at de tre poengene ble igjen i Tromsø.

