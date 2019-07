Carlsen-klubb kritisk til jusprofessors rolle i omstridt sjakkstrid

NTB Sport

Det melder VG fredag.

Søndag skal sjakkongressen ta stilling til om Norges Sjakkforbund skal inngå en millionavtale med det utenlandske spillselskapet Kindred. Avtalen er verdt 50 millioner kroner over fem år.

Det store spørsmålet er om Magnus Carlsens nyetablerte klubb Offerspill SK, som stiller seg bak Kindred-avtalen, skal ha stemmerett. Fredag legger jusprofesor Geir Woxholth fram en juridisk vurdering som blant annet tar for seg Carlsen-klubben og lovligheten av delegatene den gjør krav på til kongressen.

Objektivitet

Woxholth, som er engasjert av klubber som tilhører den delen av sjakkmiljøet som er i mot Kindred-avtalen, har uttalt seg kritisk til VG om to juridiske betenkninger som tidligere er utarbeidet i saken.

De ble bestilt av henholdsvis sjakkforbundet og Carlsen-leiren.

Nå mer enn antyder styremedlem Joachim Birger Nilsen i Offerspill SK at det er grunn til å trekke jusprofessorens objektivitet i tvil, til tross for at ingen betviler hans faglige tyngde.

– Han har på Facebook vært veldig kritisk til andre fagpersoners vurderinger og gått langt i å antyde at de har vært bestillingsverk. Da fremstår det rart at han nå påtar seg noe som ser ut til å være mye det samme som det han har anklaget andre for tidligere, sier Nilsen til VG.

Woxholth taus

Geir Woxholth ønsker ifølge VG ikke å kommentere saken før vurderingen er offentliggjort, men opplyser at én side i vurderingen tar for seg hans rolle i saken.

Woxholth anses som Norges fremste ekspert i foreningsrett.

Sjakkverdensmester Magnus Carlsen vervet nylig tusen medlemmer til nystartede Offerspill SK og betalte medlemslisensen for samtlige. Det har skapt diskusjoner i både sjakk- og jusmiljøet.

