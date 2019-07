Agenten: – Pogba vil bort fra United

NTB Sport

Den franske verdensmesterens framtid i klubben har vært gjenstand for mange spekulasjoner. Forrige måned sa spilleren selv at tiden kan være rett for en ny utfordring.

– Alle vet at Paul har lyst til å gå videre, sa Raiola fredag til The Times.

– VI er i ferd med å jobbe med det. Alle kjenner Pauls mening. Alle i klubben, fra manageren til eieren, vet hva Paul ønsker.

Pogba ble i 2016 hentet tilbake til Manchester United for rekordsummen 89 millioner pund. Hans prestasjoner for klubben har vært omdiskuterte, selv om han har hjulpet klubben til seier i europaligaen og ligacupen.

Han kom på kant med tidligere manager José Mourinho og har i perioder slitt med å prestere også under etterfølgeren Ole Gunnar Solskjær.

Pogba hadde med Solskjærs tillatelse fått fri fra starten på sesongoppkjøringen denne uken. Raiola sa at han ikke vet om spilleren blir med klubben til Australia søndag.

