Norske fotballdommere reagerer på VAR-somling

– VAR er ikke fremtiden, det er nå, sier Ola Hobber Nilsen i Toppdommerforeningen til NRK.

Han peker videre på at mange europeiske fotballnasjoner enten har tatt i bruk VAR eller har kommet betydelig lenger på veien mot å ta i bruk verktøyet enn Norge.

Hobber Nilsen vil ha fortgang.

– Et av de viktige kriteriene for å dømme de tøffe kampene internasjonalt er at dommerne har erfaring med det systemet de skal dømme i. Hvis man har begrenset eller liten erfaring med VAR, så stilles det spørsmål til hvordan man skal håndtere dette ute i Europa, sier han til statskanalen.

Norge har i øyeblikket ingen dommere i øverste kategori i det europeiske dommersystemet. Svein Oddvar Moen er den eneste norske dommeren med VAR-lisens, men ble nylig degradert til nivå to.

– I de store mesterskapene blir man ikke tatt med i vurderingene hvis man ikke øver på dette hver uke, så hvis Norge skal ha dommere ute i verden i EM og VM i framtiden, må vi ha VAR i eliteserien, sier han til NRK.

Nils Fisketjønn, direktør i konkurranseavdelingen hos Norges Fotballforbund, gir ikke dommerne noen forhåpninger om snarlig innføring av VAR.

– Jeg håper vi får på plass en målsetting om å innføre VAR i eliteserien i handlingsplanen for norsk fotball de neste fire årene som skal vedtas på fotballtinget til våren, sier han.

