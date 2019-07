Zuccarello kunne velge og vrake mellom NHL-klubber

NTB Sport

Da en femårskontrakt med Dallas Start ikke lot seg gjøre, ble nordmannen plutselig aktuell for en rekke klubber. Mandag hadde han mulighet til å signere for hvilken som helst NHL-klubb som ville ha ham.

– I mitt hode trodde jeg det skulle ordne seg med Dallas siden jeg tilhørte dem. Da det ikke lot seg gjøre, var det noen lag som var hete kandidater. I bunn og grunn har jeg spilt ni år i NHL og vet ikke hvor mange jeg har igjen, så da var en femårskontrakt for meg viktig, sa Zuccarello på en pressekonferanse i Oslo onsdag.

Nordmannen fyller 32 år i september, og den nye kontrakten binder ham til Minnesota Wild fram til 2023/2024-sesongen

Lukrativ avtale

Beilerne var samtidig mange.

– Jeg fikk en del tilbud om (kontrakter på) tre og fire år og noen på fem. Jeg gikk gjennom dem som tilbød fem. Jeg følte jeg kunne bli en god bidragsyter i Minnesota. De var ekstremt på, og det virket som jeg var førstevalget deres. Det er en veldig bra kontrakt for meg. Det er viktig, sa NHL-proffen.

Kontrakten gjør at Zuccarello kan smile hele veien til banken. Den skal være verdt 255 millioner kroner etter dagens dollarkurs. Likevel står ikke pengene i fokus for nordmannen.

– Det er ikke det som er målet mitt. Jeg føler etter de årene jeg har vært i ligaen, at det mer er en mestringsfølelse for meg selv å komme dit jeg er i dag og at folk er interessert i meg. Jeg er stolt av å signere en femårskontrakt med et av de kuleste hockeylagene i verden og av å ha fem år til i NHL, uttalte en ydmyk 31-åring.

Hockeystat

Zuccarello spilte ni sesonger i New York Rangers før han skiftet til Dallas Stars mot tampen av forrige sesong. Zuccarello kom ikke i mål med forhandlingene rundt en forlengelse med Dallas, men valgte seg heller Minnesota Wild lenger nord i USA ettersom han ikke ønsket en fireårskontrakt.

– Målet er sluttspill og å ta det derfra. Minnesota for meg er en hockeyby og hockeystat. Det oser hockey, og det elsker jeg. Samtidig er det det nærmeste du kommer Norge utenfor Norge. Det betyr mye for meg, sa Zuccarello.

20 av NHLs 31 lag var bedre enn Minnesota Wild sist sesong. De slet ofte med å score mål og var heller ikke alltid et patent hjemmelag.

