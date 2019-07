Lundby-rival alvorlig skadd – mister neste sesong

NTB Sport

Det opplyser Det tyske skiforbundet i en pressemelding onsdag.

– Jeg følte en smerte i kneet da jeg landet, og deretter gikk jeg over ende, sier Vogt.

Medisinske undersøkelser i München bekreftet at korsbåndet er røket. Det betyr at den tyske hopp-profilen står foran et langt skadeavbrekk.

Vogt, som vant OL-gull i normalbakken i Sotsji i 2014, sier på sin Facebook-side at hun ser fram til å returnere til hoppbakken.

Neste mål for henne blir VM i Oberstdorf på hjemmebane i 2020/21-sesongen.

