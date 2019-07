USAs kvartfinalehelt vraket

NTB Sport

Rapinoe har scoret to ganger i hver av USAs to siste kamper i VM-sluttspillet i Frankrike. Totalt står hun med fem fulltreffere i turneringen. Det gir status som delt toppscorer.

Dermed kom det som en stor overraskelse at 33-åringen ikke var med i startoppstillingen til landslagssjef Jill Ellis tirsdag.

Det amerikanske fotballforbundet har ikke oppgitt noen årsak til at Rapinoe ikke spiller fra start.

Reign-spilleren har fått mye oppmerksomhet under VM. Tidligere i mesterskapet havnet hun i overskriftene for en pågående ordkrig med president Donald Trump. Rapinoe var nylig tydelig på at hun ikke hadde noe ønske om å besøke Det hvite hus dersom hennes lag vinner VM-gull.

Presidenten slo i kjent stil hardt tilbake i sosiale medier.

