Brasiliansk stortalent til Arsenal

Stortalentet kommer fra klubben Ituano i hjemlandet. Han har signert en langtidskontrakt, opplyser den engelske fotballgiganten på sine nettsider.

Martinelli debuterte på seniornivå for sin gamle klubb allerede som 16-åring. Siden har han scoret ti mål på 34 kamper.

Nylig ble han innlemmet i den brasilianske landslagstroppen til en treningsleir i forkant av Copa America.

– Det har vært en drøm for både meg og familien at jeg skulle spille i Europa, og å spille for en stor klubb som Arsenal. Jeg skal gripe denne sjansen, sier Martinelli.

Arsenal opplyser at 18-åringen i løpet av kort tid vil slutte seg til spillertroppen og bli en del av oppkjøringen mot den kommende Premier League-sesongen.

Martinelli er Arsenals første signering i sommerens overgangsvindu. Flere kan samtidig være på trappene. Nylig skal London-klubben ha fått avslått et bud på Crystal Palace-spiller Wilfried Zaha.

Palace skal angivelig ønske seg 80 millioner pund, rundt 865 millioner kroner, for Zaha. I et intervju med Sky Sports anmoder måltyvens bror, Judicael Zaha, London-klubben om å si ja til et salg.

– Med tanke på alt Wilfried har gitt Crystal Palace i kampen for å forbli en Premier League-klubb, håper jeg Palace blir enige med Arsenal og tillater Wilfried å realisere drømmen om å spille fotball for klubben han heiet på som liten, sier han til TV-kanalen.

Zaha spiller i øyeblikket Afrikamesterskapet for hjemlandet Elfenbenskysten.

