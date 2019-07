Lampard ikke på trening, forhandler med Chelsea

NTB Sport

Derby startet oppkjøringen til en ny sesong mandag, men det var altså uten manager Lampard.

I en uttalelse på den engelske fotballklubbens nettsider heter det at den tidligere midtbanekjempen fikk fri «for å tillate at samtalene rundt en mulig overgang til Chelsea kan bli sluttført så raskt som mulig».

Derby opplyser også at jakten på en ny manager vil bli intensivert som følge av at man antar at Lampard er tapt.

Chelsea er på jakt etter ny manager i kjølvannet av at Maurizio Sarri ble hentet til Juventus nylig. Klubbens tidligere midtbaneprofil Lampard er kjempefavoritt til å overta.

Lampard har vært Derby-manager i én sesong etter at han la opp som spiller i 2016. Han spilte over 600 kamper for Chelsea i årene 2001 til 2014.

(©NTB)