Firemålsthriller i bunnkampen på Sarpsborg stadion

NTB Sport

Hjemmelaget fra Sarpsborg hadde kun klart å sanke 11 poeng på sesongen første 11 kamper, mens Strømsgodset kom fra fire strake tap, med fattige ni poeng i bagasjen og uten seier siden 19. mai.

Den første halvtimen bar preg av at det var to av ligaens bunnlag som møttes, med dueller og svært lite finspill å glede seg over. At kampens første scoring kom etter et selvmål var symptomatisk for åpningen.

I det 28. minutt svingte Amahl Pellegrino inn en corner fra venstre. Upresset, foran eget mål, sleivet midtstopper Sheldon Bateau ballen i eget nett for Sarpsborg 08.

Få minutter etterpå hadde Godset stolpen på sin side da Joachim Thomassen sendte av gårde et langskudd som gikk via Lars Sætra. Ballen skiftet retning og satte keeper Viljar Myhra helt ut av spill. Drammenserne slapp med skrekken fram til andre omgang.

Forrykende andreomgang

Geir Bakke forandret på laget i pausen da han byttet venstrekant fra Jonathan Lindseth til Kristoffer Larsen. Bakgrunnen for endringen var at hjemmelagets trener etterlyste mer ro med ball. Byttet ga umiddelbar effekt, men ikke tre poeng.

– Ut i fra sjansestatistikk er det nok en kamp vi burde ha vunnet. Men vi slipper inn to enkle mål og må bare bli bedre rett og slett, kommenterte Bakke til Eurosport.

Fire minutter inn i andre omgang ble innbytter Larsen satt opp på kanten. Med et perfekt innlegg traff han Ole Jørgen Halvorsen som hadde tatt plass inn i feltet fra motsatt kant. Upresset headet han inn sin første fulltreffer i år.

Under et kvarter seinere var kampen snudd da Halvorsen sørget for å servere toppscorer Jørgen Strand Larsen foran mål. 19-åringen knuste Godset-stopperne i feltet, og stanget inn 2–1 med sitt fjerde mål for sesongen, samtlige scoret på Sarpsborg stadion.

På dette tidspunktet hadde Sarpsborg 08 god kontroll og trykket på for en tredje scoring.

Tverrligger unna tre poeng

Plutselig vartet rutinerte Henning Hauger opp med en delikat bakromspasning til den tidligere Sarpsborg 08-spilleren Kristoffer Tokstad. I duell med tre blåkledde kriget han inn utligningen.

– Vi ledet til pause og håpet på å fortsette der vi slapp i andre omgang. Men så slipper vi inn to drittmål. Det er sterkt å krige seg tilbake og veldig viktig å få med seg ett poeng når vi først havner under, sa Tokstad til Eurosport etter kampen.

På overtid banket Steffen Lie Skålevik ballen i tverrliggeren etter et langt innkast. Marginene var definitivt ikke på Sarpsborg sin side denne kvelden.

– Jeg skal bare dunke ballen i mål. Så vet jeg ikke helt hva som skjer. Ballen sklir av, noe som er typisk sånn det har vært i hele år, forklarte bergenseren som fortsatt står uten mål for Sarpsborg 08 i Eliteserien.

Poengdelingen gjorde at Sarpsborg 08 gikk forbi Mjøndalen på tabellen igjen med bedre målforskjell. I bunn ligger fortsatt Strømsgodset.

(©NTB)