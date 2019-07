Agdestein om sjakkstriden: – En konflikt vi aldri burde vært i

NTB Sport

Agdestein, som var Norges store sjakkprofil før Carlsen entret scenen, har forholdt seg taus i saken som har fått det til å koke i sjakkmiljøet. I et innlegg publisert på bergensjakk.no lufter han nå egne tanker.

– Etter å ha sett hvordan tingene nå utvikler seg, kan jeg ikke sitte passiv lenger, skriver Agdestein, som på 1980-tallet var Norges og Nordens beste sjakkspiller.

Den tidligere fotballprofilen var i mange år Magnus Carlsens lærer på NTG i Bærum. 52-åringens bror Espen er i tillegg Carlsens mangeårige manager.

Pengegalopp

I sitt innlegg skriver Agdestein videre at han har lest synspunktene til og snakket med folk i begge leirer for å forsøke å forstå, men det skal ifølge 52-åringen kun ha forsterket «den spontane ryggmargsrefleksen om at dette er noe vi bør holde oss unna».

– Jeg er krystallklar på at dette er en avtale vi bør si nei til, skriver han, og berømmer de som orker å ta kampen i «en konflikt vi aldri burde vært i».

Avtalen Norges Sjakkforbund vurderer å inngå med spillgiganten Kindred Group har en verdi på 50 millioner kroner. Verdensmester Magnus Carlsen har stilt seg bak avtalen og har opprettet klubben Offerspill for blant annet å mobilisere delegater til den kommende sjakk-kongressen. Der skal det stemmes over Kindred-avtalen.

Lisensordning

Kindred er blant utenlandske spillselskaper som kjemper for å få til en lisensordning for pengespill Norge, der også andre enn Norsk Tipping og Norsk Rikstoto slipper til. I dag er det bare de norske aktørene som har lov å drive pengespill her til lands, innenfor den såkalte enerettsmodellen.

Carlsen mener 50 millioner friske kroner vil gi helt nye muligheter for dagens og framtidens norske sjakkspillere. Simen Agdestein hevder på sin side at den slags pengeinnsprøytninger også kan få negative konsekvenser.

52-åringen viser blant annet til egen fotballkarriere i Lyn, og skriver at Oslo-klubben med enkle midler og en klok trener rykket opp i eliteserien med han selv på laget.

– Det var etter dette pengefolket gjorde sin inntreden – dessverre med katastrofale konsekvenser. Noen år senere gikk Lyn konkurs, skriver sjakkprofilen.

Overførbart

Agdestein hevder videre at det han omtaler som den påfølgende pengegaloppen ble slutten på hans egen karriere. Med penger kom også et ekstra press som tok fra ham gleden ved å være fotballspiller.

Det siste mener 52-åringen er overførbart til Kindred-striden.

– Det er ikke bare å sprøyte penger inn i noe og tro at man får resultater ut i andre enden. Ofte er utfallet akkurat det motsatte da penger ofte bringer med seg masse som slettes ikke er sportslig utviklende, skriver Agdestein.

Sjakkprofilen er også redd Sjakk-Norge kan tape på flere områder dersom kongressen konkluderer med et ja til Kindred-avtalen.

– Opprivende diskusjoner tror jeg er særdeles lite oppbyggelig, og jeg håper vi kommer oss ut av denne situasjonen fortest mulig før våre ildsjeler går tapt, skriver 52-åringen.

Sjakk-kongressen avholdes i Larvik 7. juli.

