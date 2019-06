Topplagene Aalesund og Sandefjord vant

NTB Sport

Aalesund kom til søndagens møte etter å ha slått Rosenborg på Lerkendal og kvalifisert seg til kvartfinalen i NM. Lars Bohinens menn måtte slite, men klarte å tyne ut en ny seier mot Sandnes Ulf.

Hólmbert Fridjónsson sendte hjemmelaget i ledelsen med hodet etter ti minutter. 20 minutter etter pause doblet Pape Habib Gueye til 2-0 før Jørgen Hatlehol økte til 3-0 fem minutter senere. Kent Håvard Eriksen reduserte for gjestene like etterpå, men det fikk ingen betydning.

Sandefjord seiret

Aalesund har dermed 32 poeng på 13 kamper og leder ligaen tre poeng foran Sandefjord.

Opprykksrivalen fra Vestfold gjorde jobben borte mot Jerv i Grimstad. Mål av toppscorer Pontus Engblom og Rufo før pause sørget for at Vestfold-laget holder følge i teten.

Sandefjord har fem poeng avstand ned til Raufoss på tredjeplass.

Start slo tilbake

Start trengte en opptur etter to tap mot Kongsvinger og Notodden. De møtte bunnlaget Tromsdalen på bortebane. Sørlendingene måtte slite, men kunne til slutt ta med seg tre poeng hjem. Aron Sigurdarson scoret to og Kasper Skaanes ett i 3-1-seieren.

I samme kamp ble hjemmelagets Håvard Lysvoll utvist da han sparket til Tobias Christensen som lå nede etter halvspilt andreomgang.

KFUM ned på jorda

KFUM Oslo flyr høyt om dagen, med plass i kvartfinalen i NM og en sterk sesongstart i 1. divisjon. Søndag kom de ned på jorda på Jessheim. Det ble 2-4-tap for hovedstadsklubben, som nå er nummer fem på tabellen.

Notodden fulgte opp den sterke seieren borte mot Start forrige helg med å kjøre over Strømmen 3-0 på hjemmebane. Telemarkingene klatret dermed over streken til ugunst for nettopp Strømmen.

Nytt Güven-mål

I Oslo vant Nest-Sotra 2-1 mot Tom Nordlie og Skeid. Gjestene fra Sotra havnet bakpå tidlig, men snudde og vant.

Tidligere søndag møttes to formlag på Gjemselund. Hjemmelaget Kongsvinger vant 3-0 over Sogndal og påførte gjestene nedtur etter tre strake seire. Kongsvingers toppscorer Adam Güven scoret igjen og har nå seks mål på sine fire siste kamper i ligaen.

Lørdag vant Raufoss 2-1 over HamKam på Hamar. Mikkel Maigaard ble helten for totningene på overtid.

(©NTB)