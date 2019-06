Casper Ruud før Wimbledon: – Han har en ekstrem serve

NTB Sport

Casper Ruud deltar i sin første Wimbledon-turnering og i sin debutkamp tirsdag møter han amerikanske John Isner, kjent for sine voldsomme server.

– Det blir en tøff kamp, sier Ruud til NTB og beskriver amerikaneren slik:

– Han er en høy spiller (208 cm) og har en ekstrem serve. Han er vel den som server best på hele ATP-touren. Så jeg får virkelig bryne meg på returene.

34 år gamle Isner var i semifinalen i Wimbledon-sist år, og er helt oppe på 12.-plass på verdensrankingen. Ruud er ranket som nummer 60.

Amerikaneren har ikke spilt kamp siden mars på grunn av en skade i foten, noe som kan være en fordel for nordmannen.

– Man kan håpe at han er litt matchrusten og at han kanskje gjør fler feil på servene enn normalt. Men jeg er klar for kamp, sier 20-åringen før han lover å gjøre sitt aller beste.

– Så får vi se om det holder. Hvis ikke så er ikke det verdens undergang, men jeg har helt klart lyst til å gå for seier.

