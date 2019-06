Storavis: Ødegaard blir Real Sociedad-spiller

NTB Sport

Ødegaard blir den baskiske klubbens femte signering i sommerens overgangsvindu, ifølge avisen.

Lokalavisen Diario Vasco, som følger Real Sociedad tett, meldte det samme fredag. Ifølge den skal Ødegaard være på vei til Spania for å signere en to år lang lånekontrakt.

Real Madrid skal samtidig ha sikret seg muligheten til å hente nordmannen tilbake etter ett år. Med til historien hører det også at Ødegaard angivelig må skrive under på en kontrakt som er utformet som «ett pluss ett år», all den tid reglementet i spansk fotball krever dette. I realiteten vil imidlertid avtalen strekke seg over to år.

Sociedad har så langt i sommer hentet inn Modibo Sagnan, Alex Remiro, Cristian Portu og det svenske stortalentet Alexander Isak.

Spekulasjoner

Spekulasjonene rundt Ødegaards fotballframtid har rast både i nederlandsk, spansk, tysk og norsk presse de siste ukene og månedene. 20-åringen har vært ønsket både i Ajax, Bayer Leverkusen og Real Sociedad.

Ødegaard og hans støttespillere var for en tid tilbake på besøk i både Leverkusen og Real Sociedad.

Selv har Ødegaard gjort det klart overfor NTB at han ønsker seg en mer permanent løsning enn han har hatt de siste årene. Et flerårig lån eller et salg har vært 20-åringens foretrukne løsninger.

Ødegaard har også vært tydelig på at han ville ha fotballframtiden klarlagt før oppkjøringen til en ny sesong starter.

Forlenger

Diario Vasco skriver også at Real Madrid ønsker å forlenge avtalen med Ødegaard før han signerer for Real Sociedad. Nordmannen har i øyeblikket kontrakt med hovedstadsklubben fram til 2021, men skal nå være i ferd med å forlenge denne med to år.

Marca skriver fredag at klubbene fortsatt ikke har landet alle detaljer i låneavtalen som nærmer seg, men at alt tyder på at avtalen kommer i havn.

Ødegaard-agent Bjørn Tore Kvarme har selv en fortid i Real Sociedad. Det samme har Vadim Demidov.

Den baskiske klubben endte på niendeplass i La Liga forrige sesong.

(©NTB)