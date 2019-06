Skuffet «Caro» er likevel superstolt

NTB Sport

– Vi prøvde å gi en scoring til de hjemme, for de hadde fortjent å få juble, etter alt de har gjort for oss og måten de har støttet oss. Det ble dessverre ingen scoring i dag, og det er vi selvfølgelig skuffet over. Enda mer skuffet er vi over at vi ikke klarte å vinne, sa hun til NTB etter 0-3-tapet.

– Det var en tøff kamp. Vi gjorde det vi kunne, men vi fikk en tidlig scoring mot som gjorde det vanskelig. Vi prøvde å kjempe oss inn i kampen og brukte det vi hadde av krefter. Dessverre var det ikke nok. England var bedre, og vi var ikke gode nok.

Norges lag var avskrevet av mange før mesterskapet, men vant mange venner med sitt samhold, humør og gode spill. Graham Hansen sto fram som et av mesterskapets beste spillere, og nedturen i kvartfinalen kan ikke ødelegge det inntrykket.

– Jeg er superstolt av laget, av å få være en del av det. Jeg er superstolt av lagkameratene mine og over å få spille for Norge, sa hun.

– Det er vemodig ikke å skulle fortsette, men som sagt er jeg veldig stolt.

(©NTB)