Imponert Klaveness håper kvinnelandslaget kan opprettholde satsingen

– Når vi setter oss mål, må vi i eliteavdelingen og fagmiljøet gi tilbakemeldinger om hva som skal til og hva som er konsekvensene av målsettingen. Det handler om hva det koster, sa fotballforbundets elitedirektør på spørsmål fra NTB da hun møtte mediene dagen etter kvartfinaletapet i VM.

– Nå blir det ikke OL neste år. Hva betyr det for satsingen, og vil vi kunne ha samme målsetting om vi tar ned alle aktiviteter i noen grad? Jeg kan ikke svare nå på hva det blir, men det er iallfall slik vi ønsker å jobbe med målsettingene på våre ulike lag.

Hun skryter av hvor trygge spillerne på kvinnelandslaget er på det som er en modig og krevende spillestil, noe som er et resultat av at laget har vært mye sammen og øvd mye.

– Vi må se på hva konkurrentene våre gjør, og på hvor mange samlingsdøgn vi tror skal til for å få den nødvendige øvingen. For det handler om øving. Vi må ha veldig gode spillere inn, og de leveres av klubbene, men for den litt ambisiøse spillestilen på dette laget kreves det mye øving. Det har selvfølgelig vært helt avgjørende, sier hun.

Motvillig kritisk

For to år siden var Klaveness som NRK-ekspert kritisk til Sjögrens spillestil da det gikk skeis i EM. Litt motvillig, sier hun nå.

– Vi var europamesterskapets svakeste lag med null mål og null poeng, og vi slet hele veien med et opplegg jeg egentlig alltid har etterlyst: Modigere spill, mer spill mot etablert, fordi sånn er framtiden. Det var en spesiell opplevelse å måtte være kritisk til det fordi det ikke fungerte i det mesterskapet, sier hun.

– Nå har jeg denne jobben og har fulgt dem på tett hold, og jeg er veldig imponert over grundigheten, kvaliteten og bredden i arbeidet. Det har vært som en dieselmotor som jobber stille og rolig, fra det fysiske til å få benkspillerne involvert til å få de eldste til å tenke på laget og å få klubbene involvert.

Hun er imponert over lagets prestasjoner selv om det endte med et skuffende tap.

– Det er ikke sikkert jeg kunne sagt noe annet, for jeg har en jobb hvor man skal være lojal mot sine egne, men det har vært veldig fint å kunne snakke helt fritt og sant om at det har vært veldig god kvalitet.

Ingen hemmelighet

Først torsdag kveld ble det offentlig kjent at trenerteamet fortsetter inn mot EM i 2021, men det har ikke vært noen tvil om det, ifølge Klaveness.

– Det er nesten et år siden kontrakten med Martin Sjögren ble forlenget ut 2020 med automatisk forlengelse til 2021 ved EM-plass. Det ble kommunisert etter styremøtet da, men jeg tror ikke mediene fanget det opp. Det har ikke vært noen hemmelighet, og det er ingen tvil om at Martin Sjögren og Anders Jacobsen fortsetter som trenere for dette laget.

Hun trekker fram tre ting som imponerer henne særlig.

– Det er tryggheten i laget, på spillestilen og på hverandre, på spillkonseptet og realiteten i at alle er like mye verd. Jeg har selv sittet på benken i mesterskap og vet at da må man jobbe med seg selv, men da er det viktig å oppleve at dette ikke bare er klisjeer, sier hun.

– Så er det grundigheten i involvering av spillerne i det faglige så de får eierskap til sine valg ute på banen. Og en tredje ting er jobben med å ha mellomledere i laget, et kapteinsteam som gjør vurderinger på vegne av laget og på vegne av treneren, som er et bindeledd.

