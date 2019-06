Press fra Carlsen-teamet setter stopper for mulig sjakk-VM i Stavanger

NTB Sport

Det bekrefter Norway Chess i en pressemelding. De var tiltenkt rollen som arrangør av et mesterskap i Stavanger. I mars ble de tildelt ansvaret av Norges Sjakkforbund i konkurranse med miljøer fra Oslo, Bærum og Kragerø.

Nå er søknaden historie. Årsaken er Magnus Carlsens misnøye med Stavanger som vertsby.

– Med de ytringene som nå er kommet fra Carlsen, ser vi ikke lenger muligheten/vitsen med å fortsette prosessen med å få VM i sjakk til Norge i 2020. Det blir umulig for oss som arrangør å jobbe for å få det til når det er så mye usikkerhet rundt om verdensmesteren i det hele tatt kommer til å spille i Norge, skriver de i pressemeldingen.

For mye press

Torsdag gikk Magnus Carlsens pappa Henrik Carlsen hardt ut mot planene om et sjakk-VM i Stavanger.

– Vi ber om at norsk sjakk og Stavanger legger til siden kampen om et VM på hjemmebane i denne omgang, skrev han på vegne av seg selv, sønnen Magnus Carlsen og manager Espen Agdestein.

Han mente et VM i Norge ville føre til et for stort press på Magnus Carlsen. Sjakkverdensmesteren har også selv vært kritisk til valget av Stavanger.

– Å spille sjakk-VM på hjemmebane i Norge er på den ene side en helt unik drøm og mulighet som kan gå i oppfyllelse en eller annen gang, men i utgangspunktet også en vesentlig sportslig ulempe pga. mer eksponering og mer trykk fra høye forventninger, skrev Henrik Carlsen torsdag.

Team Carlsen ønsket at mesterskapet skulle bli spilt i Oslo eller Bærum, slik at verdensmesteren kunne bo i «hjemlige omgivelser».

Skuffet ordfører

Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø er svært skuffet over utfallet.

– Regionen har stått samlet bak dette initiativet og jobbet iherdig for å få et sjakk-VM realisert i Stavanger, sier hun.

Ifølge arrangørene i Stavanger hadde de store planer for et eventuelt mesterskap neste år.

– Vi har jobbet hardt for å sikre et VM-arrangement verden ikke har sett før, på alle mulige positive måter, spesielt for spillerne. Det internasjonale sjakkforbundet har ved flere anledninger uttalt at vi er meget sterke søkere til et VM, skriver de i pressemeldingen.

