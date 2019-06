FIFA åpner disiplinærsak mot Kamerun

NTB Sport

Onsdag bekreftet FIFA at det åpnes en disiplinærsak mot Kamerun i kjølvannet av 0-3-tapet mot England i åttedelsfinalen i VM. Det internasjonale fotballforbundet skal nå undersøke om VM-laget brøt regelverket og om de kan straffes for usportslig opptreden.

Kamerun-spillerne reagerte kraftig da England fikk et mål godkjent som først var blitt annullert for offside. Ved hjelp av VAR var det ingen tvil om at målet skulle stå. Kamerun-spillerne satte seg ned på midten av banen, og det så lenge ut som de nektet å fortsette kampen, før det etter fire minutters opphold kunne spilles videre.

Deretter kokte det over igjen da laget satte ballen i nettet like etter pause, for så å få scoringen underkjent etter bruk av videodømming. Da ble det nok en runde med store protester og minutter med venting.

England-sjef Phil Neville var blant dem som reagerte på oppførselen.

– Dette var ikke fotball for meg med hensyn til oppførsel. Dette sendes over hele verden. Jeg kan ikke si at jeg likte det. Spillerne mine likte det heller ikke, sa han etter kampen.

