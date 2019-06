Ranheim ga Brann juling i cupen: – Vi gjorde mye rart

NTB Sport

– Det er fullt fortjent. Vi tapte mot et lag som var bedre enn oss i dag, slo Branns tidligere Ranheim-spiller Kristoffer Løkberg fast overfor NTB etter kampen.

Brann fikk til lite på bortebane, og spillerne var naturlig nok svært skuffet etter stortapet. Det var også trener Lars Arne Nilsen.

– Dette var en veldig dårlig kamp av oss. Vi får ikke til spillet vårt og skaper ikke sjanser. Så er de gode og veldig effektive, sier Nilsen.

Brann spiller borte mot serieleder Molde søndag.

– Vi må opp mange, mange hakk. Vi får ta samling i bånn. Dette var skuffende, og vi må gå skikkelig i dybden for å finne ut hva som gikk galt. Vi gjorde mye rart i dag.

Tre på et kvarter

Nilsens menn fikk virkelig kjørt seg i annen omgang. Det sto 1-0 til pause etter at Brann hadde skapt trykk mot slutten av første omgang, men det tok ikke lang tid av annen halvdel før Ranheim hadde punktert kampen.

I det 50. minuttet scoret Mads Reginiussen på et langskudd, mens Ola Solbakken økte til 3-0 ni minutter senere. Enda verre ble det for Brann etter ytterligere seks minutter, da Magnus Blakstad gjorde 4-0 med sin annen scoring for dagen.

Michael Karlsen, som knuste Vito Wormgoor i en duell foran 2-0-målet, hadde følgende melding til Branns midtstopper:

– Jeg får låne bort treningskortet mitt til ham hvis han vil ha det.

Trio slått ut

Av eliteserielagene er Ranheim, Viking, Mjøndalen, Haugesund og Odd videre til cupens kvartfinale etter onsdagens kamper. Dit skal også Fram Larvik og KFUM Oslo.

Brann, Stabæk og Kristiansund ble slått ut.

I et annet oppgjør mellom to eliteserielag tok det fyr fra start av mellom Viking og Stabæk. Hjemmelaget tok ledelsen 1-0, Stabæk vendte til 2-1, før Viking var oppe i 3-2 – alt i løpet av 23 minutter.

Etter det roet det seg litt ned på målfronten, men begge lag skapte muligheter nok til å score. For Stabæk ble det betydelig tøffere da toppscorer Franck Boli ble utvist for å ha vært ufin mot Zlatko Tripic tidlig i annen omgang.

Det skulle riktig nok ta en god stund før Viking punkterte kampen. Kristian Thorstvedt gjorde 4-2 i det 84. minuttet, før Tommy Høiland fastsatte sluttresultatet til 5-2 to minutter senere.

Komfortabelt for MIF

Mjøndalen hadde ikke nevneverdige problemer med å ta seg videre med 3-0 borte mot Kongsvinger, selv om laget var noe tungstartet onsdag kveld.

Det hjalp selvsagt på at KIL-forsvarer Ville Jalasto ble utvist like før sidebytte. Fire minutter etter pause scoret Stian Aasmundsen 1-0-målet for Mjøndalen.

Sondre Solholm Johansen gjorde 2-0 etter en drøy times spill, mens Aasmundsen ble tomålsscorer etter 71 minutter.

KBK ute

Haugesund trengte ekstraomganger hjemme mot 1. divisjonslaget Strømmen, men vant 2-0. Ibrahima Koné og Martin Samuelsen scoret målene.

Også Odd tok seg videre via ekstraomganger. Det sto 1-1 ved ordinær tid borte mot Kristiansund. Sander Svendsen ble matchvinner tidlig i annen ekstraomgang.

2. divisjonslaget Fram Larvik gikk til kvartfinalen med 3-1-seier over Bærum. KFUM Oslo fra 1. divisjon slo Tromsdalen 2-1 etter at Stian Sortevik avgjorde på overtid.

(©NTB)