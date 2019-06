Magnus Carlsen:– Ikke bare en gratisklubb med kun ett formål

NTB Sport

– Dette er ikke bare en gratisklubb med kun ett formål. Vi har fått masse interesse fra folk som ønsker å være medlemmer også etter de 1000 medlemmene jeg kommer til å dekke medlemsavgiften for. Vi kommer til å være en fullt operativ sjakklubb som deltar i seriespill, sier Carlsen til VG.

Tirsdag ble det klart at sjakkstjernen starter Offerspill Sjakklubb. Han vil betale lisensen på 520 kroner til 1000 medlemmer. Håpet er at det skal gi klubben 40 stemmer på kongressen 7. juli der det skal ta stilling til om Norges Sjakkforbund skal inngå avtale en sponsoravtale med spillselskapet Kindred.

Det kan gi 50 millioner kroner over fem år til forbundet. Carlsen er blant dem som har vært mest tydelig på at han mener det er en god avtale. Han er blant annet uttalt på Facebook at det ville vært et «svik mot denne og neste generasjonen av unge» å takke nei til disse midlene.

Kritiseres

Carlsens initiativ har skapt sterke reaksjoner. Onsdag gikk blant annet fire norske elitespillere hardt ut mot verdensmesteren. De beskylder Carlsen for å håne dem som ikke ønsker en avtale med Kindred.

Overfor VG utdyper han nok en gang hvorfor han er så opptatt av at avtalen skal stemmes fram i Larvik 7. juli.

– Jeg tjener ingenting på dette. Jeg gjør dette bare fordi jeg mener det er til det beste for norsk sjakk, ved at pengene i avtalen vil gi et bedre tilbud til både topp og bredde. Da vil flere få muligheten til å satse slik som jeg har gjort.

Norges Sjakkforbund har hyret inn jurister for å finne ut om Offerspill Sjakklubb får stille med delegater.

Magnus Carlsen er nå på plass i Zagreb i Kroatia der han skal spille Grand Chess Tour-turnering.

