Franske seertall: Kvinneandelen lavere enn i mennenes VM

NTB Sport

L'Equipe skriver at kvinneandelen blant seerne var høyere under fjorårets VM for menn, 44 prosent mot 42 prosent i kvinne-VM. Det er altså mannlige seere som sørger for at seertallene kan måle seg med dem fra mennenes mesterskap.

Kvartfinalen mot Brasil ble sett av 11,9 millioner franske TV-seere. Det er ny rekord for «Les Bleues» og høyere enn tallet for Frankrikes kvartfinale i mennenes EM på hjemmebane i 2016 (11,7 millioner, riktig nok i mindre gunstig sendetid).

Tallet er også høyere enn seertallene for Frankrikes gruppekamper mot Peru (10,7 millioner) og Danmark (8,6 millioner) i fjorårets VM for menn. I kvartfinalen mot Argentina trakk «Les Bleus» 12,5 millioner seere.

Publikum er fotballelskerne

Markedsandelen var i hvert tilfelle høyere for mennene, men kvinnenes 54,2 prosent er svært respektabelt. Samtidig overrasker det at det ikke er kvinners interesse for et kvinne-VM som har løftet laget til nye høyder.

«Kvinnene foretrekker mennene» er overskriften i L'Equipe.

– TV-publikummet er mer mannsdominert enn det var i mennenes VM i Russland, sier Jean-Pierre Panzani i medieovervåkeren Médiamétrie til L'Equipe.

– Man kunne tro at et kvinne-VM skulle trekke flere kvinner til skjermen, men publikum er rett og slett dem som liker fotball.

Samme konklusjon trekker Odoxa, som har gjennomført flere opinionsundersøkelser i forbindelse med VM.

På hjemmebane

– De som følger kvinne-VM er de samme som følger fotball for menn. Det er fortsatt flere menn enn kvinner som er opptatt av fotball, sier direktør Emile Leclerc.

En undersøkelse gjennomført etter gruppespillet viste at seks av ti franske menn har sett minst en VM-kamp på TV, mot fire av ti kvinner.

– Likevel ser vi en økt VM-interesse blant kvinnene, for bare 31 prosent av dem sa at de er interessert i fotball.

Utenom TV-tall er det stor forskjell fra mennenes VM. Fansoner er dårlig besøkt, og kafeer og barer merker ingen spesiell VM-effekt, i sterk kontrast til mennenes VM.

– Det er som natt og dag, sier en kaféeier i Paris til L'Equipe. Kampene i kvinne-VM ser man tydeligvis helst hjemme.

(©NTB)