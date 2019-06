Behagelig kamptemperatur for Norge i hetebølgens Frankrike

NTB Sport

Mens værkartet har vært ildrødt med opp mot 40 grader flere steder, er en liten stripe langs kysten i Normandie alene om å ha levelige temperaturer. Der er det Norge spiller VM-kvartfinale mot England.

– Flere av oss har fått meldinger med «oi, hvordan går det nede i varmen?» Men det har egentlig ikke vært kjøligere under hele oppholdet enn det har vært her de to siste dagene, sier Ingrid Moe Wold til NTB.

Mandag var det jakkevær da Norge trente i lett regn, og både tirsdag og onsdag var det behagelig temperatur under trening. Da Martin Sjögren og Ingrid Hjelmseth møtte til pressekonferanse på stadion onsdag ettermiddag hadde temperaturen steget til 27 grader, men virkelig hett skal det ikke bli i Le Havre.

Ifølge yr.no skal det være 22 grader i Le Havre ved avspark på Stade Océane klokka ni torsdag kveld. Samtidig er det meldt godt over 30 grader i Lyon, der begge semifinaler og finalen skal spilles.

Finalen starter dessuten klokka fem, så om hetebølgen fortsetter blir det en virkelig kraftprøve. De norske tror de skal greie den utfordringen også om de blir nødt.

– Vi har jo akkurat vært i Nice og er vant til varme, sier Wold.

– Vi har vært her lenge og har vent oss til varmt vær. Jeg synes ikke det har vært noe stort problem, sier Frida Maanum.

– Og så har vi et medisinsk team som jobber veldig bra og er forberedt på det meste. Været skal vi nok takle.

(©NTB)