NTB Sport

Tirsdag ble det kjent at sjakkverdensmesteren har etablert klubben Offerspill SK. Målet har vært å verve minst 1000 medlemmer, hvilket vil gi klubben 40 delegater på den kommende kongressen i Norges Sjakkforbund.

Det kan komme til å avgjøre drakampen om den omstridte samarbeidsavtalen med spillselskapet Kindred. I en video er Carlsen klar på at den nye klubben er tilhenger av at den 50 millioner kroner store avtalen blir en realitet.

Sjakkpresident Morten Madsen har selv vært åpen om at han er positiv til Kindred-avtalen. Han vedgår samtidig at grepet verdensmester Carlsen nå har tatt, ikke uten videre er enkelt å forholde seg til.

– Litt overraskende trekk fra Magnus, og vi forsøker å følge med og se på dette så godt som mulig, sier han til NRK.

Han vil ikke svare direkte på om sjakkstjernens fremgangsmåte er problematisk.

– Det vi ser nå, er at det er litt uklart hvordan medlemskap skal være i Norges Sjakkforbund. Vi har satt reglementsutvalget vårt på saken, og de vil vurdere om dette er innenfor eller ikke, sier Madsen til statskanalen.

Sjakkpresidenten forstår samtidig at den nye sjakk-klubben skaper reaksjoner.

– Det er helt klart at dette er kontroversielt i manges øyne, sier Madsen og kaller videre hele saken «krevende for Norges Sjakkforbund».

I tiden som kommer bedyrer han at det blir viktig å lytte til medlemmene i det som er en viktig sak for norsk sjakk.



Offerspill SK har allerede stengt for gratis påmelding da klubben har nådd målet om 1000 medlemmer.

(©NTB)